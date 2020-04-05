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Русский космос

Песков призвал готовиться к мировому кризису

05.04.2020 16:09
Комментарии: 3
Песков призвал готовиться к мировому кризису

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что возникший из-за пандемии коронавируса экономический кризис продолжит проявляться в дальнейшем.

«Нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», – сказал Песков.

Представитель Кремля также заметил, что для ликвидации последствий кризиса предстоит много работы, пишет РИА Новости.

По последней информации, в мире коронавирусом заразились свыше 1,1 млн. человек, зарегистрировано более 60 тысяч смертельных исходов.

На данный момент, согласно данным представленным на портале стопкоронавирус.рф, в РФ зарегистрировано 5 389 случаев заболевания коронавирусом, 45 человек умерло, 355 выздоровело.

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19:33 0 0
гостья:

фрагмент и Бог план составил - какая глупость. план составили люди и обходят Бога. Для того чтобы страны Восточного блока вернулись к союзу с Россией надо создать Россию, а ее нет.

19:26 0 0
гостья:

да, лучше сразу к Третьей Мировой. кризис у людей у власти кризиса не бывает и денег в избытке.

18:36 0 0
Ewiak Ryszard:

Песков прав. Напомню здесь фрагмент Божьего плана: «И оба эти царя [Россия и Великобритания. В 1882 году Великобритания покорила Египет и принимая на себя роль «южного царя». Более менее в тоже самое время Россия заняла позиции «царя севера», расширяя своё влияние на территории, когда-то принадлежавшие Селевку I] обратят свои сердца к нанесению вреда, и за столом одним обман будут говорить, но не удастся [им осуществить эти злые планы]. Воистину, остался еще конец [последний отрезок времени] к назначенному времени. И вернется [царь севера] в землю свою с великим движимым имуществом [1945. Эта деталь указывал, что после предыдущих побед Гитлер нападет на Советский Союз и будет сражаться до самого горького конца], а сердце его против завета святого [в СССР был тогда государственный атеизм, и верующих репрессировали], и будет действовать [это означает активность на международной арене], и возвратится в землю свою [1991-1993. Распад Советского Союза и Варшавского договора, русские войска вернулись в свою землю]. В назначенное время вернется обратно [у России снова будут военные базы за рубежом. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Тогда также многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией]» (Даниила 11:27-29а). Все предсказания из этого видения сбываются (со времён Древней Персии) со 100% точностью, в хронологическом порядке. Это правда, что интерпретируется по-разному. Как видно, включает в себя множество деталей, поэтому можно уловить каждую ложь и софистику (Даниила 12:10). Двух последних деталей этого фрагмента другие комментаторы даже не пытались интерпретировать, потому что не подходят под их интерпретации. Это не софистика. Я говорю о возвращении России с 1998 года, когда ничто из этого не прорастало.

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