Песков призвал готовиться к мировому кризису

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что возникший из-за пандемии коронавируса экономический кризис продолжит проявляться в дальнейшем.

«Нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», – сказал Песков.

Представитель Кремля также заметил, что для ликвидации последствий кризиса предстоит много работы, пишет РИА Новости.

По последней информации, в мире коронавирусом заразились свыше 1,1 млн. человек, зарегистрировано более 60 тысяч смертельных исходов.

На данный момент, согласно данным представленным на портале стопкоронавирус.рф, в РФ зарегистрировано 5 389 случаев заболевания коронавирусом, 45 человек умерло, 355 выздоровело.