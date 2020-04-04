Голикова объяснила приостановку возврата граждан России из-за рубежа

04.04.2020 18:58 Комментарии

По словам Татьяны Голиковой, чаще всего коронавирус в Россию завозят из таких стран как Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что российские власти не собираются прекращать вывоз соотечественников из-за границы , а только на время приостанавливают данную процедуру для того, чтобы определить, в каком количестве и куда вернутся россияне после возвращения на родину.

, а только на время приостанавливают данную процедуру для того, чтобы определить, в каком количестве и куда вернутся россияне после возвращения на родину. Ранее сообщалось, что Россия с 4 апреля приостановила международное авиасообщение по возвращению своих граждан из-за границы. Уточняется, что россиянам, оказавшимся за рубежом, окажут социальную помощь: на эти цели кабмин выделил 500 млн рублей .

. По словам Голиковой, государству потребуется время для составления графика прилета соотечественников на территорию страны для обеспечения здоровья тех граждан, которые в настоящий момент находятся в РФ и соблюдают введенные ограничения из-за коронавируса. Она уточнила, что график возвращения россиян на родину планируется предоставить 6 апреля , информирует ТАСС.

, информирует ТАСС. Также Голикова рассказала, что чаще всего инфекцию COVID-19 в Россию завозят из таких стран как Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ, пишет РИА Новости.