Голикова объяснила приостановку возврата граждан России из-за рубежа
04.04.2020 18:58
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По словам Татьяны Голиковой, чаще всего коронавирус в Россию завозят из таких стран как Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
- Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что российские власти не собираются прекращать вывоз соотечественников из-за границы, а только на время приостанавливают данную процедуру для того, чтобы определить, в каком количестве и куда вернутся россияне после возвращения на родину.
- Ранее сообщалось, что Россия с 4 апреля приостановила международное авиасообщение по возвращению своих граждан из-за границы. Уточняется, что россиянам, оказавшимся за рубежом, окажут социальную помощь: на эти цели кабмин выделил 500 млн рублей.
- По словам Голиковой, государству потребуется время для составления графика прилета соотечественников на территорию страны для обеспечения здоровья тех граждан, которые в настоящий момент находятся в РФ и соблюдают введенные ограничения из-за коронавируса. Она уточнила, что график возвращения россиян на родину планируется предоставить 6 апреля, информирует ТАСС.
- Также Голикова рассказала, что чаще всего инфекцию COVID-19 в Россию завозят из таких стран как Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ, пишет РИА Новости.
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