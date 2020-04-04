Образование не сдается коронавирусу! ФинУнивер прокомментировал свою инициативу

"Капитал страны" задал вопрос о целесообразности предложенной инициативы ректору ФинУнивера Михаилу Эскиндарову.

Ректор и председатель Ученого совета Финансового университета Михаил Эскиндаров прокомментировал "Капиталу страны" инициативу "Образование не сдается коронавирусу!", в которой преподавательский коллектив вуза, в рамках борьбы с коронавирусом, предлагает всем преподавателям отложить свои отпуска на месяц для оказания помощи в организации экзаменационного процесса и защиты выпускных квалификационных работ студентов.

Михаил Абдурахманович, ФинУнивер выступил с инициативой отказаться от одного из двух месяцев отпуска преподавателей. Однако, дистанционное обучение в вузах и школах продолжается. Преподаватели в период самоизоляции не отдыхают и, в целом, график обучения не будет нарушен. Сроки ЕГЭ перенесли на 2 недели, но поступлением занимается приемная комиссия и далеко не все преподаватели. Скажите, пожалуйста, в чем заключается ключевая необходимость этой инициативы?

Идея авторов состоит в том, что несмотря на продолжение образования в дистанционной форме, некоторое время было потеряно на освоение всеми преподавателями новых технологий. Был недельный перерыв, есть еще ряд обстоятельств, не позволяющих в полной мере освоить весь материал. Кроме того, впереди переводные и государственные экзамены, которые авторы идеи считают необходимым принять очно, предварительно организовав дополнительные занятия и консультации. Также следует завершить преддипломную практику, которую многие студенты прервали из-за известных событий. Авторы идеи считают, что полностью реализовать образовательные программы в дистанционной форме невозможно. Если вузы начнут принимать экзамены в дистанционной форме при несовершенстве прокторинга, это может привести эти экзамены к профанации, а у некоторых появится желание в дальнейшем значительно расширить эту форму при всех видах образовательной деятельности.