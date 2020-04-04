Число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 4731

11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

В России за сутки зарегистрировали 582 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой вирусной пневмонии на территории РФ. Таким образом, на сегодняшний день в стране количество инфицированных достигло 4731 человек. Отмечается, что 333 человека выздоровели, 43 человека умерли от осложнений, пишет "Интерфакс".

Напомним, что 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.