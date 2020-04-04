Академик РАН считает, что коронавирус пришел надолго
04.04.2020 12:37
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В России количество заболевших инфекцией COVID-19 достигло 4731 человек.
- Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев считает, что коронавирус пришел в человеческую популяцию надолго, возможно, навсегда. По его словам, с инфекцией COVID-19 люди будут жить также, как с гриппом, отметив, что в текущем году в США от эпидемии гриппа американцев умерло больше, чем от новой вирусной пневмонии. Виталий Зверев добавил, что инфекцией COVID-19 может переболеть примерно 70% населения земного шара. Об этом академик РАН рассказал в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1", пишет РИА Новости.
- В субботу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ сообщил, что за минувшие 24 часа в стране выявили 582 новых случаев заражения новой вирусной пневмонией. Таким образом, в России количество инфицированных достигло 4731 человек, 333 человека выздоровели, 43 - скончались от осложнений.
- Отмечается, что китайские ученые провели исследование и обнаружили у 15% обследованных в Ухани кошек (домашних и диких) инфекцию COVID-19. Ветеринары заявили, что животные заразились коронавирусом от человека, но при этом пока неизвестно, может ли передаваться инфекция от кошки к человеку. Ученые заключили, что заражение животных этим вирусом может наблюдаться и в других странах, передает RT со ссылкой на сайт bioRxiv.
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