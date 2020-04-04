МВФ: мировая экономика находится в глубокой рецессии

Ситуация в мировой экономике хуже кризиса 2008-2009 годов.

Глава МВФ рассказала о ситуации, которая сложилась в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса. По ее словам, сейчас мир испытывает больше трудностей, чем во время кризиса 2008–2009 годов. Мировая экономика находится в глубокой рецессии. Под влиянием двойного кризиса - в экономике и здравоохранении - больше всего страдают именно развивающиеся страны, так как в их распоряжении меньше ресурсов для преодоления ситуации. В этой связи МВФ принял решение увеличить размер экстренного финансирования в два раза до $100 млрд, расходуя весь общий резерв, который составляет $1 трлн, пишет РБК.