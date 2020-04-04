ЦБ: заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок

Ранее Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля из-за коронавируса.

В Центральном Банке Российской Федерации заявили, что заемщики в апреле обязаны делать выплаты по кредитам в установленный срок. В сообщении регулятора, опубликованного на ресурсе ЦБ, сказано, что "обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором". Кроме того Центробанк надеется на то, что кредитные организации будут учитывать, есть ли у клиентов реальная возможность посетить отделение банка или сделать платеж в дистанционном режиме, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля в связи с угрозой быстрого распространения коронавирусной инфекции по территории страны.