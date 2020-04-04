Россия готова сократить добычу нефти

Российская сторона может пойти на сокращение добычи нефти только вместе с США и странами-членами ОПЕК.

Во время прошедшего совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний России, президент Владимир Путин заявил, что он может пойти на сокращение добычи нефти, примерно, на 10 млн баррелей в сутки. Тем не менее, это может быть сделано только совместно с Соединенными штатами и странами, входящими в ОПЕК, на основе партнерских взаимоотношений. По мнению главы государства, общими усилиями можно рассчитывать на сокращение 10% мировых поставок нефти, пишет РБК.