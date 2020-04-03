В США требуют ввести санкции против России и Саудовской Аравии

Нефтяные компании США требуют добиться от России и Саудовской Аравии сокращения добычи нефти.

Газета Financial Times, ссылаясь на собственные информированные источники, сообщила, что нефтяные компании США начали требовать от властей оказать влияние на Россию и Саудовскую Аравию и добиться от них снижения добычи и, как следствие, повышения мировых цен на нефть. Авторы статьи сообщают, что выдвигаются требования о введении в отношении стран санкционных ограничений, которые включают: