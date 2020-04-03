В США требуют ввести санкции против России и Саудовской Аравии
03.04.2020 12:20
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Нефтяные компании США требуют добиться от России и Саудовской Аравии сокращения добычи нефти.
Газета Financial Times, ссылаясь на собственные информированные источники, сообщила, что нефтяные компании США начали требовать от властей оказать влияние на Россию и Саудовскую Аравию и добиться от них снижения добычи и, как следствие, повышения мировых цен на нефть. Авторы статьи сообщают, что выдвигаются требования о введении в отношении стран санкционных ограничений, которые включают:
- введение торговых пошлин на нефть, ввозимую в США;
- приостановка помощи Саудовской Аравии по линии военных ведомств;
- введение тарифов на энергетические ресурсы России;
- а также, в качестве поощрения, предлагается отменить для России существующие пошлины, если она согласится пойти на сотрудничество с американской стороной.
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