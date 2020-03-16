Иранские археологи обнаружили древний петроглиф с изображением богомола

В центральной части Ирана археологи обнаружили древний петроглиф с изображением существа, напоминающего и человека и насекомого.

Уникальное наскальное изображение обнаружили в иранской провинции Маркази во время обследования петроглифов. Специалистам удалось установить, что петроглифы, обнаруженные в данной местности, были созданы в диапазоне от 40000 до 4000 лет назад.

Для того чтобы описать необычный петроглиф, археологам пришлось обратиться за помощью к энтомологам.

Статья с результатами работы исследователей представлена на страницах издания Journal of Orthoptera Research.

Исследуемый петроглиф представляет собой шестиногое существо с треугольной головой, большими глазами и «руками» богомола, и был идентифицирован как молящийся богомол.

Анализируя данные особенности, команда исследователей пришла к выводу, что на скале изображено насекомое, относящееся к роду Эмпузы (лат. Empusa) – разновидность богомола, встречающегося в Африке, Азии и Южной Европе.

Богомол Empusa pennata. Фото. wikipedia

Археологи также отмечают, что средние конечности насекомого заканчиваются необычными петлями или кругами.

«Похоже, что иранский мотив представляет собой комбинацию богомола и сидящего на корточках человека, поэтому он получил название «богомол на корточках», – пишут исследователи.

Считается, что зооморфные петроглифы, обнаруженные в горных районах Ирана, в свое время были созданы кочевыми племенами, которые жили там, сообщает newsweek.com.

«Молитвенные богомолы» имели большое значение для месопотамского народа, насекомые являлись источником вдохновения для древних людей. Они поражали человечество своей способностью маскироваться и подражать, умением охотиться и добывать добычу, а также своим странным сексуальным поведением», – отмечают исследователи.

Кроме того, богомол с древнейших времен был символом сверхъестественного или того, что стоит между «миром людей и богов», пишут ученые в своей работе.