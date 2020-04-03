Финансовый университет призывает преподавателей внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Начиная с 6 апреля вузы восстанавливают обучение, которое будет проходить в дистанционном режиме. Организация нового режима потребовала больших трудозатрат, а упущенное время и необходимость приспособиться к новым реалиям, может поставить под угрозу срыва окончание учебного года и новый набор абитуриентов.

В этой связи преподавательский состав Финансового университета обратился к своим коллегам с инициативой: "Образование не сдается коронавирусу!", предлагая внести посильный вклад в борьбу с коронавирусом и призывая добровольно отказаться от одного месяца отпуска и уйти на отдых с 1 августа. Это окажет серьезную поддержку в организации экзаменационного процесса и защиты выпускных квалификационных работ.