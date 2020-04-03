Школьники могут вернуться к обучению летом

Минпросвещения делает все возможное для того, чтобы в летний период школьникам не пришлось учиться и они смогли полноценно отдыхать со своими семьями.

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко не исключил, что российские школьники могут вернуться к обучению в летний период. Также, рассматривается вариант более раннего начала следующего учебного года. Тем не менее, в своем выступлении в эфире онлайн-марафона "Домашний час" он заверил, что министерство делает все возможное для того, чтобы школьники получили все необходимые знания для удачного завершения учебного года и к таким крайним мерам прибегать не пришлось, пишет РИА Новости.