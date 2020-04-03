За нерабочие дни сотрудникам должны платить работодатели

Средств бюджета не хватит на немедленные выплаты зарплаты тем сотрудникам, которые находятся в режиме самоизоляции и не работают.

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался против того, чтобы выплачивать зарплату из бюджета тем сотрудникам, кто находится в режиме самоизоляции. По его словам, за нерабочий месяц, установленный до 30 апреля, все находящиеся на самоизоляции и не работающие сотрудники должны получить зарплату от своего работодателя. Собянин подчеркнул, что бюджетных средств не хватит на немедленные выплаты всем самоизолировавшимся, а у работодателей должно хватить средств на выплату месячной оплаты труда.