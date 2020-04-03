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За нерабочие дни сотрудникам должны платить работодатели

03.04.2020 19:54
Комментарии: 1
За нерабочие дни сотрудникам должны платить работодатели

Средств бюджета не хватит на немедленные выплаты зарплаты тем сотрудникам, которые находятся в режиме самоизоляции и не работают.

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался против того, чтобы выплачивать зарплату из бюджета тем сотрудникам, кто находится в режиме самоизоляции. По его словам, за нерабочий месяц, установленный до 30 апреля, все находящиеся на самоизоляции и не работающие сотрудники должны получить зарплату от своего работодателя. Собянин подчеркнул, что бюджетных средств не хватит на немедленные выплаты всем самоизолировавшимся, а у работодателей должно хватить средств на выплату месячной оплаты труда.

"Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая, правда", - цитирует мэра РИА Новости.

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21:01 1 0
Анатолий:

Этого и следовало ожидать, наше самое гуманное государство в мире по большому счету ни когда не оказывала действенную помощь как гражданам так и малому бизнесу не только в форсмажорных но и других сложных житейских ситуациях. При этом, большинство граждан не получат ни какой помощи и от своих работодателей, так как они сами в настоящее время находятся в очень трудном положении. И уже после 30.04.2020года из за различных неплатежей включая оплату за испорченный товар, который у них возникнет с 28.03.2020г. по 30.04.2020г., за электроэнергию, газ, свет, арендные платежи, кредиты, различные налоговые платежи, и.т.д. с 01.05.2020г. начнут массово закрываться, в результате чего большинство граждан нашей страны останутся не только без денег за вынужденный простой, учиненный нашими властями, но и без работы. При этом большинству граждан в дальнейшем будет очень трудно найти хоть какаю то работу, а значит они и их семьи будут обречены я даже не могу представить на какие испытания и муки.

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