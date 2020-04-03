Кремль назвал условия сокращения количества нерабочих дней

Режим нерабочих дней в России введен до 30 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, при каких условиях в России может быть сокращен режим нерабочих дней, установленный до 30 апреля. По словам Пескова, если эпидемиологическая ситуация с коронаирусом на территории страны нормализуется, и риск инфицирования большого количества людей станет минимальным, то режим нерабочих дней будет скорректирован в сторону уменьшения. Пресс-секретарь особо отметил, что главы регионов могут по своему усмотрению устанавливать карантинные меры, степень самоизоляции жителей и сроки работы региональных предприятий, пишет РИА Новости.