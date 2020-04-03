Правительство утвердило правила поведения при ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения во время режима ЧС, которым должны следовать все граждане

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.