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Правительство утвердило правила поведения при ЧС

03.04.2020 18:58
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Правительство утвердило правила поведения при ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения во время режима ЧС, которым должны следовать все граждане

Правила поведения при ЧС предусматривают следующие действия.

  • В случае установления режима ЧС на территории нахождения гражданина, он должен незамедлительно ее покинуть, исключение составляют только те граждане у которых есть специальное разрешение на нахождение в зоне ЧС.
  • Телеканалы, радиоканалы, СМИ и операторы связи обязаны доводить до сведения граждан распоряжения и инструкции уполномоченных должностных лиц о режиме ЧС.
  • Граждане должны будут принять все необходимые меры для вызова помощи в случае обнаружения пострадавшего, а до момента ее прибытия оказывать пострадавшему первую помощь самостоятельно, в том случае, если это не несет опасности для жизни и здоровья гражданина.
  • Запрещено распространять заведомо ложную информацию о режиме ЧС.

Предприятия должны:

  • приостановить работу в случае возникновения угрозы безопасности сотрудников;
  • обеспечить эвакуацию людей со своей территории, обеспечив их средствами индивидуальной и коллективной защиты;
  • организовать и провести аварийно-спасательные и другие неотложные работы на принадлежащих им объектах и прилегающих территориях;
  • незамедлительно оповестить своих сотрудников и всех людей, находящихся на их территории, о возникновении ЧС;
  • предоставлять полную информацию о защите населения и территорий в в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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