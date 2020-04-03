Мишустин призвал готовиться к худшему сценарию распространения COVID-19

Все медицинские учреждения должны быть готовы к приему большого количества инфицированных коронавирусом пациентов.

Во время заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории России, премьер Михаил Мишустин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден. Он призвал всех быть готовыми к сложному сценарию развития ситуации с коронавирусом в России, обратив особое внимание на готовность медицинских учреждений, "в плане оборудования, лекарств и медицинских изделий", к большому количеств инфицированных, пишет RT.