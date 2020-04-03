Ситуация с COVID-19 в России развивается по благоприятному сценарию
03.04.2020 16:35
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Пациенты с коронавирусом получают квалифицированную помощь, а каждого "тяжелого" пациента консультируют специалисты федеральных медицинских центров.
Минздрав оценил развитие ситуации с коронавирусом в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, меры, принимаемые властями для сдерживания распространения инфекции, приносят положительные результаты и ситуация по распространению коронавирусной инфекции на территории России развивается по благоприятному сценарию, пишет РИА Новости.
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