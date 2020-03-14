В Москве ввели режим свободного посещения школ

Решать посещать ли ребенку школу будут родители.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, согласно его указу, размещенному на официальном сайте мэра, в столице вводится режим свободного посещения учебных заведений. Теперь, родители будут принимать решение о том, посещать ли ребенку школу или лучше остаться дома. Учебные заведения, в которых дети не посещают занятия из-за коронавируса будут организовывать для учащихся дистанционное обучение, пишет РИА Новости.

"С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее", — прокомментировал Собянин свое решение.

Также, в указе предписывается руководителям организаций не пускать на рабочие места тех из своих сотрудников, которые посещали страны с плохой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, и тех сотрудников, которым медики предписали находиться на карантине.

Напоминаем, что Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса. Всего в мире инфицировано более 130 тыс. человек, заболевание зафиксировано в более чем 120 странах, при этом полностью излечились от болезни более 5 тыс. человек.