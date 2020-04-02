Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля

Глава России ввел на территории страны режим нерабочих дней с сохранением полного объема зарплат до 30 апреля.

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России. В своей речи он объявил, что нерабочие дни в России продлеваются до 30 апреля, причем глава государства отметил, что если ситуация с распространением коронавируса позволит сократить вынужденный период нерабочих дней, то он будет скорректирован, пишет RT. Путин особо подчеркнул, что заработная плата сотрудникам будет сохранена в полном объеме.