В США начали банкротиться нефтяные компании, а Китай увеличивает закупки нефти

Американские нефтяные компании испытывают серьезные трудности в условиях низких цен на энергоносители, а Китай начал активно заполнять нефтяные хранилища дешевым сырьем.

По данным газеты The Wall Street Journal, многие американские нефтяные компании, которые занимаются добычей сланцевой нефти, имеют серьезные задолженности, а в условиях низких цен на нефть и газ их проблемы могут значительно усугубиться. Причем одна из добывающих сланцевую нефть компаний уже заявила о начале процедуры банкротства. Речь идет о Whiting Petroleum, акции которой на этом фоне упали в цене на 45%, сообщает Российская газета.

А вот Китай начал увеличивать закупки нефти для госрезервов. Причем, по данным Bloomberg, власти страны обратились ко всем профильным ведомствам и компаниям с требованием в существующих условиях низких цен максимально заполнить не только принадлежащие государству хранилища, но и частные резервуары, пишет РИА Новости.