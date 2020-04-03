Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
03 АПР, 13:26 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389

03 АПР, 13:26 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389
Русский космос

Профсоюзы предложили национализировать российские предприятия

03.04.2020 09:56
Комментарии: 3
Профсоюзы предложили национализировать российские предприятия

Чтобы защитить российские предприятия от рейдерских захватов в условиях падения стоимости акций, необходимо приступить к их национализации.

Стратегически важные для развития экономики России предприятия должны быть национализированы. С таким предложением к Правительству России обратился председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, в сегодняшних условиях экономических трудностей и падения акций компаний, необходимо защитить наиболее значимые для страны предприятия от спекулятивных сделок с целью их захвата. Шмаков предлагает разработать в России специальный механизм национализации таких предприятий и начать осуществлять его на практике в самое ближайшее время.

Определять важнейшие предприятия для страны должна трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений под кураторством вице-премьера Татьяны Голиковой, в состав которой должны быть включены представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Какие отрасли экономики не пострадают от коронавируса
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
13:14 0 0
Павел Тимофеев:

Необходимо срочно провести национализацию крупных предприятий. Волевым решением создать министерства по отраслям промышленности. Без всякого выкупа национализировать горнодобывающие предприятия, нефтедобычу и газовые месторождения. Ликвидировать класс олигархов.

12:59 0 0
Михаил:

Правильное решение . Давно пора вернуть хапнутоое

10:49 0 0
Аист:

Да это крайняя мера , но сейчас она необходима для спасения экономики и государства, иначе война в которую будут втянуты работники, полицейские силы, просто граждане, но не олигархи.......

Статьи

Три триллиона рублей на пособия по безработице. Бизнес просит власти поддержать россиян

Три триллиона рублей на пособия по безработице. Бизнес просит власти поддержать россиян
Экономика

Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу на 10 млн баррелей. США останутся в стороне?

Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу на 10 млн баррелей. США останутся в стороне?
Экономика

Добыча «Газпрома» рухнула в 6 раз. Европа переходит на СПГ из США

Добыча «Газпрома» рухнула в 6 раз. Европа переходит на СПГ из США
Экономика

Ради мира на Земле. Что отправляют на орбиту с военного космодрома Плесецк?

Ради мира на Земле. Что отправляют на орбиту с военного космодрома Плесецк?
Наука и технологии

Путин продлил «нерабочие» дни до 30 апреля. Россиян ждут массовые увольнения, компании – крах

Путин продлил «нерабочие» дни до 30 апреля. Россиян ждут массовые увольнения, компании – крах
Политика 9

Белоруссия купит за 4 доллара нефть у России. Теперь цену диктует Минск, а не Москва

Белоруссия купит за 4 доллара нефть у России. Теперь цену диктует Минск, а не Москва
Экономика 1

Узнай, страна

В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров

В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров

В Адыгее завершено строительство первой мощной солнечной электростанции

В Адыгее завершено строительство первой мощной солнечной электростанции

В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК

В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК

В Курской области завод нефтехимии перешел на выпуск антисептиков при трехсменном графике работы

В Курской области завод нефтехимии перешел на выпуск антисептиков при трехсменном графике работы

Новости дня

13:09 Президент назначил врио губернатора Камчатки Президент назначил врио губернатора Камчатки
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:20 В США требуют ввести санкции против России и Саудовской Аравии В США требуют ввести санкции против России и Саудовской Аравии
11:32 Медики выявили 601 новый случай инфицирования коронавирусом Медики выявили 601 новый случай инфицирования коронавирусом
11:19 В Москве будут останавливать для проверки личные автомобили граждан и такси В Москве будут останавливать для проверки личные автомобили граждан и такси
10:57 Коронавирус: правила уборки, "вредные" советы и главная "цель" вируса. Коронавирус: правила уборки, "вредные" советы и главная "цель" вируса.
09:28 Какие отрасли экономики не пострадают от коронавируса Какие отрасли экономики не пострадают от коронавируса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:06 Кремль прокомментировал отставание часов президента во время телеобращения Кремль прокомментировал отставание часов президента во время телеобращения

Узнай, страна!

13:04 В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:06 В Адыгее завершено строительство первой мощной солнечной электростанции В Адыгее завершено строительство первой мощной солнечной электростанции
11:59 В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК
11:05 В Курской области завод нефтехимии перешел на выпуск антисептиков при трехсменном графике работы В Курской области завод нефтехимии перешел на выпуск антисептиков при трехсменном графике работы
10:41 В Оренбуржье запущена новая гелиостанция по программе возобновляемой энергетики «Солнечная система» В Оренбуржье запущена новая гелиостанция по программе возобновляемой энергетики «Солнечная система»
10:24 В Ростовской области на АЭС приступили к окончательной сборке реактора первого энергоблока В Ростовской области на АЭС приступили к окончательной сборке реактора первого энергоблока
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 АПР, 14:51 В Крыму начали внедрять беспилотные технологии для оптимизации сельского хозяйства В Крыму начали внедрять беспилотные технологии для оптимизации сельского хозяйства
02 АПР, 14:13 В Татарстане КАМАЗ подготовил к безвозмездной передаче медикам защитные костюмы своего производства В Татарстане КАМАЗ подготовил к безвозмездной передаче медикам защитные костюмы своего производства
02 АПР, 13:35 В Приморском крае впервые в регионе запустили производство микрогофрированного картона В Приморском крае впервые в регионе запустили производство микрогофрированного картона
02 АПР, 13:15 В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд руб. В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд руб.



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter