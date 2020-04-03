Профсоюзы предложили национализировать российские предприятия

Чтобы защитить российские предприятия от рейдерских захватов в условиях падения стоимости акций, необходимо приступить к их национализации.

Стратегически важные для развития экономики России предприятия должны быть национализированы. С таким предложением к Правительству России обратился председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, в сегодняшних условиях экономических трудностей и падения акций компаний, необходимо защитить наиболее значимые для страны предприятия от спекулятивных сделок с целью их захвата. Шмаков предлагает разработать в России специальный механизм национализации таких предприятий и начать осуществлять его на практике в самое ближайшее время.

Определять важнейшие предприятия для страны должна трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений под кураторством вице-премьера Татьяны Голиковой, в состав которой должны быть включены представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства, пишет РИА Новости.