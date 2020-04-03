Какие отрасли экономики не пострадают от коронавируса

Компании занятые в строительстве и сельском хозяйстве наименее подвержены негативному влиянию коронавируса.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля. Эксперты ожидают серьезных проблем, практически во всех сферах экономики, однако, есть отрасли, которые наименее пострадают от принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, по мнению специалистов Московского кредитного банка, которым они поделились с РБК, наиболее комфортно в сложившихся условиях чувствуют себя предприятия занятые в строительной и сельскохозяйственной отраслях экономики. Практически все компании, занятые в этих сферах, относятся к предприятиям непрерывного цикла и, следовательно, они не прекращают работу в условиях введения нерабочих дней в стране.