Кремль прокомментировал отставание часов президента во время телеобращения
03.04.2020 09:06
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Часы президента во время трансляции обращения отставали, примерно, на 55 минут.
Некоторые телезрители обратили внимание на то, что во время второго обращения президента России Владимира Путина к россиянам по поводу коронавируса, у главы государства отставали часы от реального времени. В Кремле объяснили этот момент технической задержкой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержка на часах Путина связана с проблемами во время монтажа и перегона видеозаписи, сообщает Говорит Москва.
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