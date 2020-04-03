Кремль прокомментировал отставание часов президента во время телеобращения

Часы президента во время трансляции обращения отставали, примерно, на 55 минут.

Некоторые телезрители обратили внимание на то, что во время второго обращения президента России Владимира Путина к россиянам по поводу коронавируса, у главы государства отставали часы от реального времени. В Кремле объяснили этот момент технической задержкой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержка на часах Путина связана с проблемами во время монтажа и перегона видеозаписи, сообщает Говорит Москва.