Названы главные симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне установили, что основными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и вкуса.

Об этом сообщают на официальном сайте британского образовательного учреждения.

Исследователями с помощью приложения COVID Symptom Tracker, был проведен опрос 1702 пациентов, из них у 579 был диагностирован коронавирус.

Изучив данные полученные в ходе опроса, исследователи пришли к выводу, что потеря обоняния и вкуса являются основными симптомами заболевания.

59% пациентов с COVID-19 сообщили о потере вкуса и обоняния.

О наличии заболевания также может свидетельствовать высокая температура, постоянный кашель, усталость, диарея, боли в животе и потеря аппетита.

Согласно официальной статистике, в Британии было зафиксировано свыше 25000 случаев заражения COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 1808 человек, сообщает live24.ru.