Российским вузам рекомендовано начать дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало всем вузам с 6 апреля возобновить учебный процесс в дистанционном формате.

Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Министр науки и высшего образования РФ также обратился к студентам и преподавателям с просьбой соблюдать режим самоизоляции и мотивировать остальных граждан минимизировать социальные контакты, передает ren.tv.

Напомним, с 16 марта две трети российских вузов перешли на дистанционное обучение в целях профилактики COVID-19. Позднее период с 28 марта по 5 апреля был объявлен нерабочим из-за распространения коронавирусной инфекции.