В России установят особый порядок передвижения

Особый порядок передвижения будет касаться жителей и автомобильного транспорта.

Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным Указу о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции, губернаторы регионов должны будут разработать специальные ограничительные меры, направленные на защиту граждан, включая и установление на территории субъекта особого порядка передвижения жителей и автомобилей, за исключением тех транспортных средств, которые совершают разрешенные межрегиональные перевозки. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.