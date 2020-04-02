Российские специалисты скорректировали орбиту МКС

Коррекция орбиты МКС необходима для стыковки станции с грузовым кораблем «Прогресс МС-14», старт которого назначен на 25 апреля.

Силами сотрудников Центра управления полётами ЦНИИмаш и космонавтов, находящихся на Международной космической станции, осуществлена коррекция ее орбиты. В 15:41 мск 2 апреля заработали двигатели «Прогресса МС-13», в настоящее время пристыкованного к МКС, что позволило прирастить скорость движения станции. Двигатели работали в течение 427,5 сек и вывели МКС на новую орбиту. Теперь параметры орбиты станции выглядят следующим образом:

период обращения: 92,92 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град ;

; минимальная высота над поверхностью Земли: 419,3 км;

максимальная высота над поверхностью Земли: 440,9 км.

По данным Роскосмоса, 25 апреля текущего года в 4:51 мск состоится плановый запуск грузового корабля «Прогресс МС-14», стыковка которого с МКС произойдет в 08:13 мск. Корабль доставит космонавтам необходимые запасы топлива и газов, рабочее оборудование и средства обеспечения жизнедеятельности. Сообщается, что это будет 75 миссия снабжения МКС.