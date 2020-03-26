Полет состоится. Участники 63-й экспедиции на МКС готовятся к старту

Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса в России, руководство Роскосмоса приняло решение об отправке 63-й экспедиции на МКС. Корабль, который доставит экипаж на станцию, уже готовят к заправке.

Фото: официальный сайт Роскосмоса

Экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-16», который доставит на Международную космическую станцию 63-ю экспедицию, готовятся к полету. В основной состав миссии включены космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди, а дублирующий состав включает космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Андрея Бабкина и астронавта NASA Стивена Боуэна. И основной и дублирующий составы миссии уже прибыли на Байконур и провели первые тренировки, которые включали, так называемую «примерку» корабля.

Космонавты и астронавты примерили скафандры и заняли места в корабле, после чего они проверили все необходимое оборудование, ознакомились с документацией, программой полета и приготовленным к доставке грузом. Теперь экипажам предстоят более сложные подготовительные тренировки: участники отработают причаливание «Союза МС» к МКС в режиме ручного управления, укладку научного оборудования, а также необходимые баллистические операции.

Пилотируемый корабль «Союз МС-16» доставит к Международной космической станции ракета-носитель «Союз-2.1а». Пуск будет произведен с космодрома Байконур 9 апреля 2020 года в 11:05 мск. Техническое руководство уже одобрило допуск космического корабля к заправке и в самое ближайшее время специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева и профильных предприятий отрасли начнут необходимые процедуры для заправки «Союз МС-16» топливными компонентами и сжатыми газами.