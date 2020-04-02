Экспортная стоимость российской нефти стала отрицательной

Экспортная стоимость российской нефти марки Urals показывает отрицательные значения, а общая среднесуточная добыча нефти в России снизилась на 0,1%.

Ценовые формулы, которые служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке России стали отрицательными. Такая картина на рынке наблюдалась в последние дни марта. Котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" в понедельник показала минус 1,007 тыс. рублей за тонну, а во вторник опустилась до минус 1,2 тыс. FIP предполагает, что продавец оплачивает доставку товара к трубопроводу, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического агентства Argus.

Причем Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса сообщает о снижении в марте среднесуточной добычи нефти на 0,1% в месячном выражении, пишет Прайм.