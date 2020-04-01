Российские компании не планируют увеличивать добычу нефти

После окончания действия сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия нарастила объемы добычи нефти до 12 млн баррелей в сутки.

Согласно информации, полученной ТАСС от информированного источника, а также озвученной Bloomberg, после того, как завершился срок действия сделки ОПЕК+, сдерживающей нефтедобычу, Саудовская Аравия нарастила объемы добычи сырья до 12 млн баррелей в сутки. Российские же нефтедобывающие компании в ближайшее время увеличивать добычу нефти не планируют. Тем не менее, ни Саудовская Аравия, ни Министерство энергетики России не прокомментировали распространенную информацию.