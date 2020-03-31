Астроном запечатлел яркую комету, приближающуюся к Солнцу

Астроном-любитель Маттис Бургмейер запечатлел комету, которая может стать видимой невооруженным глазом всего за несколько недель и ярко сиять на фоне звезд.

Комета, получившая название C/2019 Y4 (ATLAS), была открыта в декабре 2019 года и обещает стать самой яркой кометой последнего десятилетия.

Ожидается, что комета ATLAS приблизится к нашему светилу ближе к концу мая, что может привести к тому, что наблюдатели в северном полушарии смогут увидеть ее без телескопа или бинокля. В Южном полушарии комету можно будет увидеть после того, как она облетит Солнце и выйдет за пределы Солнечной системы.

Но, как отмечают исследователи, понимание поведения кометы не является точной наукой, и комета ATLAS может разрушиться, прежде чем она станет достаточно яркой, чтобы устроить по-настоящему захватывающее шоу.

По словам астрономов, остается только ждать, как поведет себя небесное тело в ближайшие недели, пишет axios.com.