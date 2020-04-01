Госдума одобрила поправки о кредитных каникулах

Отсрочку по кредитным платежам смогут получить физические лица и представители МСП на срок до 6 месяцев.

Депутаты Госдумы одобрили в третье чтении поправки к закону о ЦБ, которые предусматривают кредитные каникулы. Данные каникулы будут распространяться на потребительские займы и ипотечные кредиты, а получить их могут те россияне, которые пострадали от коронавиусной инфекции. Причем банки могут затребовать документы, с помощью которых можно подтвердить понесенный из-за коронавируса ущерб, такие, как, например, документы, подтверждающие снижение доходов на 30% от среднемесячного дохода за прошедший год. Получить отсрочку по платежам можно будет на срок до 6 месяцев.

Также кредитные каникулы смогут получить представители малого и среднего бизнеса из тех отраслей, которые наиболее всего пострадали из-за ситуации с распространением коронавируса. Перечень отраслей будет определен Правительством РФ, пишет РБК.