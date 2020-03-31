Россияне забрали с валютных вкладов почти $2 млрд

В основном, россияне меняли валюту на рубли и вносили на рублевые счета.

По официальным данным Банка России, размещенным на сайте регулятора, за февраль средства, размещенные на валютных вкладах кредитных организаций, сократились почти на $2 млрд. Причем основной отток пришелся на крупные банки, такие, как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, которые лишились по $300–360 млн, а также СМП-банк, «ФК Открытие» и Альфа-банк, оттоки с валютных вкладов которых составили $120–200 млн. Россияне, в основном, переводили валюту в рубли и размещали средства на рублевых счетах или оставляли свободную наличность, пишет Коммерсант.