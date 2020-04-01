Россияне на карантине будут вести журнал о самочувствии

Журнал учета самочувствия граждан размещен на портале "Госуслуги".

Согласно новому распоряжению правительства, все россияне, вернувшиеся из-за границы, должны будут находиться на самоизоляции в домашних условиях и выдерживать положенный карантин. При этом, во время карантинного режима они будут вести журнал учета своего самочувствия, размещенный на портале "Госуслуги", подтверждая нахождение дома. Об этом сообщил премьер России Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства, посвященного борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое решение станет дополнительной мерой по предотвращению распространения коронавируса на территории нашей страны, пишет Интерфакс.