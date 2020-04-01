Москвичам выдадут QR-коды для выхода из дома

Власти будут выдавать москвичам специальные QR-коды, чтобы контролировать перемещение во время карантина.

В Москве разработана специальная система QR-кодов для того, чтобы власти столицы могли осуществлять контроль за теми гражданами, которые находятся на карантинном режиме в домашних условиях. По словам главы Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, который рассказал о новой системе, QR-коды можно будет получить зарегистрировавшись на специальном портале. Коды будут формироваться в зависимости от тех целей, которые необходимы человеку, а осуществлять соблюдение правил будут уполномоченные организации, патрулируя улицы.

В Москве система QR-кодов заработает тогда, когда власти столицы примут соответствующий правовой акт, пишет РИА Новости.