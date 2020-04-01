Москвичей с коронавирусом контролируют с помощью смартфонов

В столице проходит тестирование специального приложения, которое может контролировать перемещения людей, находящихся на карантине в домашних условиях.

Глава Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко рассказал о том, как власти будут контролировать передвижение москвичей во время карантинного режима. По его словам, в столице уже тестируется специальное приложение для смартфона, с помощью которого можно определить место нахождения его владельца. При этом Лысенко сообщил, что у тех москвичей, которые находятся на карантине, есть возможность получить от властей города телефон, в котором данное приложение уже установлено, пишет ТАСС.