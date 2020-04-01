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Русский космос

Россияне обязаны соблюдать дистанцию в один метр

01.04.2020 10:38
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Россияне обязаны соблюдать дистанцию в один метр

Соблюдение дистанции в один метр является обязательной для всех россиян, особенно в местах общественного пользования и общественном транспорте.

Главный санитарный врач страны Анна Попова обязала всех россиян соблюдать необходимую для исключения заражения коронавирусом дистанцию в один метр. Новое постановление, которое начинает действовать с 1 апреля, обязывает граждан соблюдать положенную дистанцию в общественных местах и транспорте, исключая поездки в такси.

Регионам, согласно документу, полагается тестировать на наличие коронавируса всех въезжающих в Россию с симптомами ОРВИ, пишет ТАСС.

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