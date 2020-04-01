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Русский космос

Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США

01.04.2020 09:13
Комментарии: 7
Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США

Самолет Минобороны доставит в Штаты медицинские маски, средства индивидуальной защиты и оборудование.

Российский самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом вылетел в США. Помощь Штатам оказывается по линии Министерства обороны России. Военный самолет Ан-124-100 "Руслан" взлетел с аэродрома Чкаловский с грузом медицинских масок, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования. Ожидается, что сегодня самолет приземлится в США и привезенный груз немедленно поступит в медучреждения, пишет РИА Новости.

Ранее, об оказании Штатам помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией договорились лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонных переговоров.

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Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
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20:15, 02.04 0 0
Тони:

думаю под прикрытием золото и валюту вывозят хозяевам

09:11, 02.04 1 0
Александр :

Прогиб засчитан, только врядли этот кто тот оценит. И смотрится как-то мерзко

02:44, 02.04 0 0
Виктория:

Отправьте помощь в Беларусь,а то до 9 мая не доживём,когда всех на парад выгонят!!!

00:59, 02.04 3 0
Олег:

Не мешало бы сначала заняться своей страной,потом уже организовывать помощь,а то такое ощущение,что у нас в стране уже победили коронавирус,поэтому мы и помогаем всем,у самих не хватает масок,а мы их Америке поставляем,лицемерие наших руководителей зашкаливает.

21:14, 01.04 1 0
Елена:

Пришлите такой самолет в Тверскую область! Пожалуйста! У нас, в Ржева, в аптеках не одной маски. Пошли с ребенком к стоматологу с острой болью, нас не пускают без бахил и маски в поликлинику -это нормально???? В условиях карантина ну хотя бы медучреждения должны быть оснащены самым элементарным, я считаю... А сколько Москвичей через нас едут и скупают в аптеках последнее.. И карантин ни почем...Так обидно, до слез, за русских при том, что Россия помогает Италии, США и пр.

21:02, 01.04 1 0
Александр:

замечательно,в большинстве регионов,в частности Тамбов,масок в аптеках нужно потрудиться чтобы найти,и те по космическим ценам,а здесь 2 "Руслана" снарядили в помощь братской Америке...

16:32, 01.04 0 4
Г.Ким :

Россия,во всем пытавшаяся дестабилизировать США,и вдруг-помощь,когда самим не хватает того,что отправила так щедро!Тут далеко не пахнет благородством и дружбой.Жест неуклюж и прост,по-большевистски: давай-ка те снимите санкции.Ясно теперь,как они кремлю в тягость! То,что их санкции нам на пользу-это все для внутреннего потребления,для пипла,вроде,бьют по роже,а нам не больно.Ну ,вы,господа,тогда предложили бы ,что-нибудь в замен:не гадить везде и всюду,убрать наемников из донбаса или признаться ,что сбили МН-17.

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