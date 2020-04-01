Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США

Самолет Минобороны доставит в Штаты медицинские маски, средства индивидуальной защиты и оборудование.

Российский самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом вылетел в США. Помощь Штатам оказывается по линии Министерства обороны России. Военный самолет Ан-124-100 "Руслан" взлетел с аэродрома Чкаловский с грузом медицинских масок, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования. Ожидается, что сегодня самолет приземлится в США и привезенный груз немедленно поступит в медучреждения, пишет РИА Новости.

Ранее, об оказании Штатам помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией договорились лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонных переговоров.