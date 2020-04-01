Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США
Самолет Минобороны доставит в Штаты медицинские маски, средства индивидуальной защиты и оборудование.
Российский самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом вылетел в США. Помощь Штатам оказывается по линии Министерства обороны России. Военный самолет Ан-124-100 "Руслан" взлетел с аэродрома Чкаловский с грузом медицинских масок, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования. Ожидается, что сегодня самолет приземлится в США и привезенный груз немедленно поступит в медучреждения, пишет РИА Новости.
Ранее, об оказании Штатам помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией договорились лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонных переговоров.
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думаю под прикрытием золото и валюту вывозят хозяевам
Прогиб засчитан, только врядли этот кто тот оценит. И смотрится как-то мерзко
Отправьте помощь в Беларусь,а то до 9 мая не доживём,когда всех на парад выгонят!!!
Не мешало бы сначала заняться своей страной,потом уже организовывать помощь,а то такое ощущение,что у нас в стране уже победили коронавирус,поэтому мы и помогаем всем,у самих не хватает масок,а мы их Америке поставляем,лицемерие наших руководителей зашкаливает.
Пришлите такой самолет в Тверскую область! Пожалуйста! У нас, в Ржева, в аптеках не одной маски. Пошли с ребенком к стоматологу с острой болью, нас не пускают без бахил и маски в поликлинику -это нормально???? В условиях карантина ну хотя бы медучреждения должны быть оснащены самым элементарным, я считаю... А сколько Москвичей через нас едут и скупают в аптеках последнее.. И карантин ни почем...Так обидно, до слез, за русских при том, что Россия помогает Италии, США и пр.
замечательно,в большинстве регионов,в частности Тамбов,масок в аптеках нужно потрудиться чтобы найти,и те по космическим ценам,а здесь 2 "Руслана" снарядили в помощь братской Америке...
Россия,во всем пытавшаяся дестабилизировать США,и вдруг-помощь,когда самим не хватает того,что отправила так щедро!Тут далеко не пахнет благородством и дружбой.Жест неуклюж и прост,по-большевистски: давай-ка те снимите санкции.Ясно теперь,как они кремлю в тягость! То,что их санкции нам на пользу-это все для внутреннего потребления,для пипла,вроде,бьют по роже,а нам не больно.Ну ,вы,господа,тогда предложили бы ,что-нибудь в замен:не гадить везде и всюду,убрать наемников из донбаса или признаться ,что сбили МН-17.