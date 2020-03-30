Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По итогам переговоров президенты договорились о начале консультаций по стабилизации мирового рынка нефти.

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Лидеры выразили серьезную озабоченность пандемией коронавируса и нестабильным состоянием мирового нефтяного рынка. В ходе переговоров президенты договорились о начале двусторонних консультаций по вопросу стабилизации цен на нефть по линии министерств энергетики, пишет РБК.

Ранее, президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящий разговор с Владимиром Путиным и называл возможные темы, которые планировал обсудить с российским лидером.