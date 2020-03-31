Первый болгарский горнолыжный курорт выходит из карантина

Первым отменит карантин болгарский горнолыжный курорт Bansko, который был закрыт раньше всех.

31 марта, по информации Национального представительства по туризму Республики Болгария в Российской Федерации, будет отменен двухнедельный карантин и запрет на въезд и выезд из Bansko.

Ограничительные меры вступили в силу 18 марта, это был первый курорт, который закрыли из-за COVID-19. Жители не могли выходить куда-либо кроме магазинов, а иностранные туристы были эвакуированы.

На выездах из города правоохранители проверяли температуру у выезжающих, также проводилась дезинфекция. В основном в Bansko въезжали машины, которые доставляли еду и медикаменты.

Хотя карантин в Bansko и отменен в стране действуют повышенные противоэпидемические меры. Однако в Болгарии надеются, что в скором времени пик заболеваемости пройдет и все курорты страны вернуться к нормальной жизни, пишет РИА Новости.