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Из ЕАЭС запретили вывоз круп, муки и чеснока

31.03.2020 23:58
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Из ЕАЭС запретили вывоз круп, муки и чеснока

Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на фоне пандемии COVID-19 было принято решение до 30 июня сего года ввести запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров.

Были запрещены к вывозу следующие продовольственные товары: гречиха, рожь, рис, семена подсолнечника, репчатый лук, дроблёные и недроблёные соевые бобы, чеснок, репа, просо, мука грубого помола и готовые пищевые продукты из гречки, передает ren.tv.

Такое решение начнет действовать спустя 10 дней с момента его публикации на официальном сайте ЕЭК.

Уточняется, что оно позволит обеспечить население необходимым количеством вышеуказанных товаров во время распространения коронавирусной инфекции.

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