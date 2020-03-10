Ученые выяснили, как выглядели «лайки» в каменном веке

Археологи выяснили, какие украшения использовали в каменном веке для выражения симпатии друг к другу.

Согласно новому исследованию, 30 тыс. лет назад, люди обменивались украшениями, выполненными из скорлупы страусиных яиц.

В то время их назначение можно было сравнить с браслетами дружбы либо лайками в социальных сетях. Эти предметы фактически действовали как признаки межличностных связей, составляющих древние социальные сети.

В исследовании, которое было опубликовано в Сети в Слушаниях Национальной академии наук (PNAS), рассматривались ювелирные изделия, обнаруженные в Лесото (государство-анклав в Южной Африке).

Место где были найдены некоторые украшения. Южная Африка. Фото: Брайан Стюарт

Как выяснили исследователи, подобные украшения были обменены более 30 000 лет назад, пишет foxnews.com.

«В каменном веке бусы из скорлупы страусиных яиц в основном действовали как своеобразные лайки в Facebook либо Twitter, одновременно подтверждая связи с партнерами по обмену и в то же время предупреждая других о состоянии этих отношений», – сообщил ведущий автор исследования Брайан Стюарт, представляющий Мичиганский университет (США).

«Люди - диковинные социальные животные, и это восходит к тем глубоким силам, которые отобрали для максимизации информации, сведения, которые были бы полезны для жизни в обществе охотников-собирателей 30 тыс. лет назад и ранее», – добавил Стюарт.

Исследователи изучили количество атомов стронция в скорлупе страусиных яиц, чтобы определить, были ли изготовлены бусины в Лесото, почва которого в основном состоит из базальта с низким содержанием стронция в химическом элементе.

Как выяснили исследователи, большинство украшений «преодолели» 1000 км от того места, где они были впервые созданы, что удивительно, поскольку ожерелья были сделаны из скорлупы страусиных яиц, а страусы обычно не живут в такой среде.

«Бусы попали в Лесото из очень отдаленной местности», – заметил Стюарт.

Также вероятно, что подобными украшениями люди обменивались во время «климатического потрясения», между 59 000 и 25 000 лет назад, заявил Стюарт.

Бусины из яичной скорлупы страуса использовались для укрепления отношений в Африке на протяжении более 30 000 лет.

Использование этих бус для установления отношений между группами охотников-собирателей обеспечило доступ одной группы к ресурсам других групп, когда погода в их регионе изменилась в худшую строну.

«50 000 лет тому назад климат переживал огромные колебания и не случайно, что именно в то время возникла подобная технология обмена», - считают исследователи.

Обменные сети могут использоваться для получения сведений о ресурсах, состоянии ландшафтов, животных, растительной пище, людях и, даже, партнерах по браку», – отметил Брайан Стюарт.