"Известия": цены на жилье могут снизиться к лету

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют падение цен на жилье уже в апреле.

Как сообщили "Известия" ссылаясь на мнения участников российского рынка недвижимости, цены на жилье могут снизиться на 10-20%. Снижение стоимости жилья, причем как новостроек, так и вторичного рынка, обусловлено распространением коронавирусной инфекции. Опрошенные эксперты ожидают снижение цен уже в апреле текущего года, но прогнозируют, что если с эпидемией удастся быстро справиться, то к концу года цены вернутся на прежний уровень.