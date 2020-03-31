"Известия": цены на жилье могут снизиться к лету
31.03.2020 20:49
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Эксперты рынка недвижимости прогнозируют падение цен на жилье уже в апреле.
Как сообщили "Известия" ссылаясь на мнения участников российского рынка недвижимости, цены на жилье могут снизиться на 10-20%. Снижение стоимости жилья, причем как новостроек, так и вторичного рынка, обусловлено распространением коронавирусной инфекции. Опрошенные эксперты ожидают снижение цен уже в апреле текущего года, но прогнозируют, что если с эпидемией удастся быстро справиться, то к концу года цены вернутся на прежний уровень.
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