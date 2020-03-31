Москвичей будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Штраф за нарушение режима самоизоляции может доходить до 5 тыс. рублей.

Законопроект о введении штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции жителями столицы внесен в Мосгордуму. Согласно документу, предлагается:

за первое нарушение режима штрафовать на 4 тыс. рублей;

за повторное нарушение самоизоляции ввести штраф в размере 5 тыс. рублей;

за нарушение режима с использованием автомобиля штрафовать на 5 тыс. рублей, причем автомобиль отправлять на специальную стоянку или блокировать с помощью специальных устройств.

Данные штрафы не будут распространятся на правонарушения, которые подлежат уголовному наказанию или наказанию по нормам КоАП. Решение о введении штрафных санкций связано с тем, что "отдельные несознательные граждане" несмотря на запрет нарушают введенный режим самоизоляции, подвергая тем самым опасности других людей и способствуя распространению коронавирусной инфекции, пишет РБК.