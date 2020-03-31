Жители Москвы и Подмосковья не будут платить за капремонт

Речь идет о проживающих в многоквартирных домах, которые производят взносы на капремонт имущества общего пользования.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли решение освободить жителей своих регионов от взносов за капитальный ремонт. Речь идет о тех, кто проживает в многоквартирных домах и перечисляет взносы на капитальный ремонт домового имущества общего пользования. Такое решение принято для того, чтобы облегчить жителям бремя коммунальных платежей на фоне пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.