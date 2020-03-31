В России изменен порядок прохождения техосмотра автомобилей
31.03.2020 18:34
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Легковые автомобили от 4 до 10 лет должны проходить техосмотр раз в 2 года, старше 10 лет один раз в год.
Депутаты Госдумы приняли поправки, которые изменяют порядок прохождения техосмотра автомобилей. По информации ТАСС, согласно новым правилам увеличился срок, после достижения которого автомобили обязаны появиться на обязательном техническом обслуживании. Так
- легковые автомобили срок службы которых меньше 4 лет техосмотр проходить не обязаны;
- легковые автомобили от 4 до 10 лет должны пройти обязательное ТО раз в 2 года;
- легковым автомобилям старше 10 лет нужно появляться на ТО ежегодно.
- такси, автобусы и оборудованные для перевозок, грузовики грузоподъемностью более 3,5 т, учебные автомобили не старше 5 лет должны проходить ТО один раз в год;
- такси, автобусы и оборудованные для перевозок, грузовики грузоподъемностью более 3,5 т, учебные автомобили старше 5 лет обязаны пройти ТО один раз в 6 месяцев;
- грузовики грузоподъемностью до 3,5 т, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от 4 до 10 лет обязаны появиться на ТО раз в 2 года;
- грузовики грузоподъемностью до 3,5 т, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы старше 10 лет - каждый год.
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