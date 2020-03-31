В России изменен порядок прохождения техосмотра автомобилей

31.03.2020 18:34 Комментарии

Легковые автомобили от 4 до 10 лет должны проходить техосмотр раз в 2 года, старше 10 лет один раз в год.

Депутаты Госдумы приняли поправки, которые изменяют порядок прохождения техосмотра автомобилей. По информации ТАСС, согласно новым правилам увеличился срок, после достижения которого автомобили обязаны появиться на обязательном техническом обслуживании. Так легковые автомобили срок службы которых меньше 4 лет техосмотр проходить не обязаны;

техосмотр проходить не обязаны; легковые автомобили от 4 до 10 лет должны пройти обязательное ТО раз в 2 года;

должны пройти обязательное ТО раз в 2 года; легковым автомобилям старше 10 лет нужно появляться на ТО ежегодно.

нужно появляться на ТО ежегодно. такси, автобусы и оборудованные для перевозок, грузовики грузоподъемностью более 3,5 т, учебные автомобили не старше 5 лет должны проходить ТО один раз в год;

должны проходить ТО один раз в год; такси, автобусы и оборудованные для перевозок, грузовики грузоподъемностью более 3,5 т, учебные автомобили старше 5 лет обязаны пройти ТО один раз в 6 месяцев;

обязаны пройти ТО один раз в 6 месяцев; грузовики грузоподъемностью до 3,5 т, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от 4 до 10 лет обязаны появиться на ТО раз в 2 года;

обязаны появиться на ТО раз в 2 года; грузовики грузоподъемностью до 3,5 т, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы старше 10 лет - каждый год.