В Госдуме предложили снижать трафик иностранных ресурсов

Предложение касается ограничения трафика Facebook, Twitter и Telegram и других иностранных интернет-ресурсов.

На время действия карантина по коронавирусу на территории России необходимо обязать операторов связи предоставлять трафик отечественным интернет-ресурсам и тем зарубежным сайтам, которые платят налоги в России, за счет снижения трафика иностранных сервисов, особенно тех, которые не выполняют требования законодательства страны. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин. Свои предложения он направил Федеральной антимонопольной службе и Минкомсвязи.

Такая инициатива связана с тем, что многие работники перешли на удаленный режим работы, что привело к слишком большим нагрузкам на серверы и российские операторы уже начинают жаловаться на возникающие проблемы и просят пользователей по возможности ограничивать работы в сети или не пересылать слишком большие объемы информации, пишет Коммерсант.