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Русский космос

Президент регулярно проходит тестирование на коронавирус

31.03.2020 17:31
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Президент регулярно проходит тестирование на коронавирус

24 марта глава государства Владимир Путин посещал больницу в Коммунарке, где общался с главным врачом Денисов Проценко, у которого был обнаружен коронавирус.

На фоне сообщений о заражении COVID-19 главного врача инфекционной больницы в Коммунарке, пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как часто Владимир Путин проходит тестирование на коронавирус. По его словам, первое лицо государства регулярно тестируется, при этом принимаются все необходимые меры для защиты президента от возможности заражения.

«Путин регулярно тестируется. Всё нормально», - цитирует Пескова RT.

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