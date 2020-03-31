Главврач Коммунарки заразился коронавирусом

Больницу в Коммунарке на прошлой неделе посещал президент России Владимир Путин.

У главного врача Московской городской клинической больницы № 40 в поселке Коммунарка Дениса Проценко положительный тест на коронавирус. Сам Проценко подтвердил информацию о заражении в своем Facebook. Главврач поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье, сообщил о своем "неплохом" самочувствии и заверил, что продолжает работать, изолировавшись в своем кабинете, "где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", пишет РИА Новости.