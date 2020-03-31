Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом

Количество заболевших COVID-19 скоро пойдет на спад.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал возрастающее количество случаев инфицирования коронавирусом в России. По его словам, страна приближается к пику эпидемии и хотя еще некоторое время количество заболевших будет возрастать, но не продолжительное время. После чего, выявление случаев инфицирования пойдет на спад, пишет РИА Новости.